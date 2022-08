Diese 5 Stars gehen knausrig mit ihrem Geld um

1 / 6 Promis verdienen oftmals Millionen und können so ein Leben im Luxus leben. Dennoch knausern einige Hollywood-Stars mit ihrem Vermögen und sparen, wo sie können. Instagram/ kourtneykardash So etwa Kourtney Kardashian. Laut einer Ex-Mitarbeiterin soll die 43-Jährige rumtelefoniert haben, um die Preise von Pouletbrüsten zu vergleichen. Dabei wird ihr Vermögen auf fast 14 Millionen Dollar geschätzt. Instagram/ kourtneykardash Keira Knightley (37) hingegen budgetiert sich jährlich gerade mal 50’000 Dollar von ihrem geschätzten Gesamtvermögen von 80 Millionen. Wohnen tut die Schauspielerin aber in einem 6,5 Millionen teuren Haus in London. rts

Darum gehts Trotz Millionen auf dem Konto sparen einige Hollywood-Stars Geld, wo sie können.

So benutzen einige Promis Zeitungs-Coupons, um günstiger einzukaufen, oder geben keinen Cent Trinkgeld, um ihr Vermögen zu schützen.

Diese fünf Berühmtheiten sind besonders knausrig mit ihrem Budget.

Mit einem Millionenvermögen auf dem Konto würden sich wohl die meisten viele schöne und teure Sachen leisten und La Dolce Vita geniessen. Doch nur weil man reich ist, muss man noch lange nicht die Spendierhosen anhaben – finden zumindest diese Hollywood-Stars.

Kourtney Kardashian

Ihre Familie schaufelt Kohle wie keine andere. Doch während ihre jüngeren Schwestern mit ihrem Vermögen protzen, spart Kourtney Kardashian (43), wo sie nur kann. Die 43-Jährige soll laut dem «Vermögensmagazin» 35 Millionen Dollar auf der hohen Kante haben. Nichtsdestotrotz knausert sie beim Trinkgeld – auch wenn sie während ihrer Ferien in den Hamptons ihr Essen spendiert bekommt. Eine Ex-Angestellte des Reality-Stars verriet gegenüber «The Mirror», dass sie keinen Cent von der Unternehmerin erhalten habe. Eine ehemalige Angestellte verriet zudem im Interview mit «In Touch»: «Sie war verrückt. Sie wollte immer einen Weg finden, um Geld zu sparen, was wirklich nervig war in Anbetracht dessen, wie reich sie sind. Einmal hat sie bei zwei verschiedenen Supermärkten angerufen und die Preise für Pouletbrüste verglichen.»

Keira Knightley

Die britische Schauspielerin lebt ebenfalls sehr sparsam. So hat sich die 37-Jährige selbst ein Jahresbudget von 50’000 Dollar gesetzt, mit dem sie auskommen muss. Wie die «Fluch der Karibik»-Darstellerin in einem Interview mit «Glamour» verriet, glaubt sie, dass ein protziger Lebensstil sie von Menschen «entfremden» würde, die nicht so viel Geld besitzen wie sie.

Bist du auch ein Sparfuchs? Klar doch. Auch Millionen können schnell weg sein. Nein. Livin’ la Vida Loca! Ich lebe unbeschwert, aber immer mit Blick auf den Preis.

Sarah Michelle Gellar

Die ehemalige «Buffy»-Darstellerin war im Fernsehen auf Vampirjagd. Im realen Leben geht die US-Schauspielerin eher auf Schnäppchenjagd. So verrät sie im Interview mit CNBC, dass sie vor dem Kauf ihres Elektroautos regelmässig die Benzinpreise an den Tankstellen checkte, um an der günstigsten zu tanken. Weiter gab die Unternehmerin zu, Coupons zu verwenden, um günstiger einkaufen zu können. «Nur weil man erfolgreich ist, heisst das nicht, dass man sich bei seinen Ausgaben irren sollte», begründet die Zweifachmutter ihren Sparsinn.

Hilary Swank

Zu den Coupon-Fans gehört auch die «Million Dollar Baby»-Darstellerin Hilary Swank. Die Oscar-Preisträgerin verriet 2010 in einem Interview in der Talkshow «Live With Regis and Kelly», dass sie die Zeitung regelrecht nach Coupons absuche und sammle. «Wenn man die Zeitung aufschlägt und diese Coupons sieht, ist es, als würden einem die Dollar-Scheine ins Gesicht starren. So bin ich aufgewachsen», erklärt die 48-Jährige.

Kevin Costner

Ebenfalls nicht fehlen in der Liste der Hollywood-Sparfüchse darf «Bodyguard»-Darsteller Kevin Costner. Der US-Schauspieler verdient sich mit seiner Serie «Yellowstone» eine goldene Nase. 1,3 Millionen Dollar soll der 67-Jährige laut einem Bericht des Branchenblatts «Variety» pro Folge verdienen. Gesamthaft wird sein Vermögen von «Celebritysupper» auf stolze 250 Millionen Dollar geschätzt. Unnötig Geld ausgeben kommt dennoch nicht infrage. So soll er immer noch seinen alten Pick-up-Truck fahren und sich seine Haare von seiner Ehefrau Christine Baumgartner (48) schneiden lassen. Zudem macht der Oscar-Preisträger auch nicht gerne Geschenke. Eine Ausnahme macht er da nur bei seiner Christine. Diese beschenkt er, wie die «Bild» in einem Artikel schreibt, immer wieder mal mit teurem Schmuck.