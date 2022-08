Diese 5 Songs sind mindestens so problematisch wie «Layla»

Ähnlich kritische Texte hatte auch Usher (43). In «If I Want to» sang der 43-Jährige von nicht-einvernehmlichem Sex.

«Blurred Lines» – Robin Ticke ft. T.I. und Pharrell Williams

Einer der meistkritisierten Songs, wenn es um Sexismus geht, ist «Blurred Lines» von Robin Ticke und Pharrell Williams. Lyrics wie: «Ich hasse diese Ungewissheit, ich weiss ja, dass du es willst» und «So, wie du mich anpackst, willst du bestimmt schmutzige Sachen machen, du bist ein gutes Mädchen», sorgten schon bei der Veröffentlichung im Jahr 2013 für Entsetzen. Bis heute hat sich daran nichts geändert. So sagt eine Umfrageteilnehmerin gegenüber der deutschen Ausgabe von «Buzzfeed» : «Ich hasse ‹Blurred Lines› so sehr. Dieses ekelhafte Lied handelt von nicht-einvernehmlichem Geschlechtsverkehr und wird immer noch überall gespielt. Das bringt mein Blut zum Kochen.»

«If I Want to» – Usher

Ähnlich aufwühlend ist auch der Text von Ushers Song «If I Want to». Auch er verherrlicht mit Zeilen wie: «Mir ist es relativ egal, wie lange du schon mit deinem Typen zusammen bist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor du mein bist» und «Ich will mich klar ausdrücken, damit es keine Missverständnisse gibt: Ich bekomme, was ich will, wann ich es will», nicht-einvernehmlichen Sex. Zudem beleidigt er in dem Lied die Protagonistin als «Schla***», weil sie ihm einen Korb gibt und nicht mit ihm schlafen will.