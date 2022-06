Diese 5 Stars hatten ihren ersten Kuss vor laufender Kamera

Mila Kunis

Selena Gomez

Auch Selena Gomez (29) stand schon in jungen Jahren vor der Kamera. Am Set von «Hotel Zack & Cody» musste die Sängerin dem Charakter Zack Martin einen Schmatzer verpassen und vergab dabei ihren allerersten Kuss an Dylan Sprouse. Einige Jahre später hat die 29-Jährige dann auf Instagram verraten, dass sie während der Dreharbeiten eigentlich in Cole Sprouse – den Zwillingsbruder von Dylan – verknallt war und gehofft hatte, dass sie die Chance bekäme, ihn zu küssen.