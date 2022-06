5 Fehler beim Sushi essen

Einige Speisen werden nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet, sondern auch auf eine bestimmte Art und Weise gegessen. So auch das japanische Gericht Sushi. Wir nennen die häufigsten Fehler beim Sushi-Essen.

Fehler 1: Maki nur mit Stäbchen essen

Die traditionelle Art, Sushi zu essen, unterscheidet sich von unserer westlichen Verzehrweise. Traditionell wird Sushi in Japan zum Beispiel mit der Hand gegessen – erst recht Maki-Sushi.

Dennoch hat sich Sushi auch in Japan zum Schnellimbiss entwickelt und so hat auch hier ein Wandel beim Verzehr stattgefunden.

Fehler 2: Ingwer aufs Sushi häufen

Unterschiedliche Sushi-Arten in der Übersicht

Fehler 3: Stäbchen aneinander reiben

Die Stäbchen sollten immer parallel zur Tischkante liegen, oft gibt es dafür eine kleine Bank oder einen Stein zum Ablegen. Gehe achtsam mit ihnen um: Sie aneinander zu reiben, um Holzreste zu entfernen, bedeutet in Japan, dass die Qualität der Stäbchen schlecht ist. Dies gilt als respektlos.

Cup Of Couple / Pexels

Auch solltest du deine Stäbchen nicht weiterreichen, da dies in der japanischen Kultur ein Beerdigungsritual ist. Leg das Sushi zum Probieren lieber direkt auf dem Teller deines Gegenübers ab.

Fehler 4: Nigiri in Reis ertränken

Beim Nigiri-Sushi dippt man nur den Fisch in die Sojasauce, nicht den Reis. In den Reis wird viel Liebe gesteckt, er benötigt keine Sojasauce, um besser zu schmecken. Das Dippen führt ausserdem dazu, dass das ganze Gebilde auseinanderfällt.

Wer Sushi korrekt verspeisen will, sollte den Fisch mit der Sojasauce beträufeln oder nur leicht in die Sauce dippen und ihn dann so drehen, dass der Fisch vor dem Reis im Mund landet.