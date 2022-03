Diese Moderegeln sind veraltet

«Rot und Pink beissen sich»

Klar, ein Look in Rot und Pink ist keine dezente Wahl – Dopamine Dressing lässt grüssen. Beissen tun sich Rot und Pink aber nicht. Da die beiden Farben in derselben Farbfamilie sind, passen die Töne sogar sehr gut zusammen. Wenn du sie in einem Outfit mischen willst, wählst du dazu vielleicht noch eine neutralere Farbe wie Weiss oder Grau.