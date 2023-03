Frühlingsputz: Diese sechs Fehler machst du beim Putzen

Es ist Frühling – und für viele Menschen die Zeit, einen Grossputz in der Wohnung oder dem Haus durchzuführen. Das hat gleich mehrere positive Effekte: So kannst du dein Daheim auf den Sommer vorbereiten, entsorgst endlich den Grümpel, der seit dem Einlagern im Herbst irgendwo herumliegt und tust erst noch etwas für deine Psyche.

Fehler 1: Du benutzt einen dreckigen Staubsauger

Deine Putzutensilien sollten sauber sein, denn mit deinem dreckigen Staubsauger verteilst du je nachdem mehr Staub in der Wohnung. Auch die Lappen für die Feuchtreinigung sollten wirklich sauber sein, damit du nicht einfach Dreck von der einen Ecke in die andere schiebst.

Fehler 2: Du startest beim Putzen von unten

Fehler 3: Du ignorierst versteckte Unordnung

Der Frühlingsputz ist die perfekte Gelegenheit, um auch mal hinter verschlossenen Türen und in Schubladen aufzuräumen. Denk an deinen Kühlschrank und den Tiefkühler, räume deine Grümpelschublade aus und sortiere endlich mal den Badezimmerschrank richtig. Danach ist nämlich nicht nur oberflächlich geputzt, sondern wirklich überall.

Fehler 4: Du machst zu viel auf einmal

Sogar in kleinen Wohnungen dauert ein gründlicher Frühlingsputz seine Zeit. Wenn du eine grössere Wohnung oder sogar ein Haus hast, dann kann das schnell überfordern. Besser: Nimm dir an mehreren Wochenenden jeweils Zeit, ein bestimmtes Zimmer richtig gründlich zu reinigen. So ist auch die Chance kleiner, dass dich nach der Hälfte der Putzarbeiten die Motivation verlässt. Anstatt einzelne Zimmer kannst du auch nach Putzart aufteilen: Zuerst werden Schubladen und Schränke aussortiert, anschliessend Oberflächen abgeräumt, am Wochenende darauf dann die Fenster und Spiegel geputzt, und so weiter.