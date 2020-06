Rassismus-Debatte

Diese 8 Schwarzen will Brotz zur zweiten Rassismus-«Arena» einladen

Für den Titel und die Gästeliste der letzten SRF-«Arena» erntete Sandro Brotz viel Kritik. Nun hat SRF bekannt gegeben, wer an der zweiten Sendung zum Thema Rassismus teil nimmt.

«Jetzt sitzen wir an einen runden Tisch»: Mit diesem Titel lädt Sandro Brotz zur zweiten «Arena»-Sendung zum Thema Rassismus. Am Mittwoch kündigte er auf Twitter an, ausschliesslich schwarze Menschen einladen zu wollen. Dies, nachdem er nach der ersten Sendung am letzten Freitag für den Titel «Jetzt reden die Schwarzen» und die Wahl seiner Gäste stark kritisiert wurde. Trotz dem Motto waren drei der vier Hauptgäste Weiss.