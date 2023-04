Weltreise: 81-jährige Freundinnen reisten in 80 Tagen um die Welt

1 / 6 Sandy Hazelip und Ellie Hamby in der Antarktis. Facebook/Around the World at 80 Auf einem Kamelritt in der Sahara. Facebook/Around the World at 80 Vor dem Uluru in Australien. Facebook/Around the World at 80

Darum gehts Sandy Hazelip und Ellie Hamby sind in 80 Tagen um die Welt gereist.

Die beiden 81-Jährigen wollten ihre Komfortzone verlassen und ein echtes Abenteuer erleben.

Entlang ihrer Route wurde die Weltreise der beiden Seniorinnen auf Plattformen wie Facebook, Youtube, Instagram und Tiktok populär.

Als Sandy Hazelip ihrer langjährigen Freundin Ellie Hamby zu ihren runden Geburtstagen eine Weltreise vorschlug, war die heute 81-Jährige sofort Feuer und Flamme für diese Idee. Sie sagte: «Ellie, warum reisen wir nicht in 80 Tagen um die Welt, wenn wir 80 sind?» erinnerte sich Hamby kürzlich in einem Interview mit NBC Dallas-Fort Worth.

Obwohl die Covid-19-Pandemie die beiden Freundinnen dazu zwang, ihre Pläne auf die Zeit nach ihrem 80. Lebensjahr zu verschieben, konnten sie ihre grosse Reise schliesslich antreten. Am 11. Januar 2023, im Alter von 81 Jahren, traten die beiden ihre Reise an und verließen ihr Zuhause in Dallas, Texas. Erster Halt: Die Antarktis. Von dort aus unternahmen die beiden Frauen in nur 80 Tagen eine Weltreise, die sie unter anderem zu den Nordlichtern in Lappland am Nordpol, in die Wüsten Afrikas und zu den antiken Bauwerken Roms führte.

«Wir wollten nicht in unsere Komfortzone»

Die Freundinnen, die sich vor 23 Jahren während einer medizinischen Mission in Sambia kennengelernt haben, haben sich kürzlich mit Today.com für ein Zoom-Interview zusammengesetzt. Hamby und Hazelip sagten, dass ein schlankes und gut durchdachtes Budget sie dazu brachte, ihre Reise mit dem Geist einer echten Exkursion anzutreten. Die durchschnittlichen Kosten für ihre Hotels pro Nacht? Nur 29 Dollar pro Person.

«Wir wollen nicht unsere Komfortzone. Wir wollen ein Abenteuer», erklärte Hamby die Entscheidung, weniger Geld für die Annehmlichkeiten von Luxushotels auszugeben und mehr für die Kilometerleistung. «Man muss nicht unbedingt in den grossen Hotelketten übernachten. In anderen Ländern sind die besten Hotels lokale Einrichtungen. Vielleicht ist es das Haus von jemandem. Vielleicht sind es auch nur kleine Orte, aber dort kann man am meisten Geld sparen und am meisten Spass haben.»

«Wir sind uns noch näher gekommen»

Die beiden Grossmütter fuhren auch auf einem von Huskys gezogenen Schlitten in Finnland, flogen in einem Heissluftballon in Ägypten hoch hinaus und verbrachten Zeit mit der Suche nach Wallabys in Australien. Sechs Tage lang erkundeten sie die Strassen von Bali, und zwei Tage lang hielten sie einer steinigen Schifffahrt durch die berüchtigte Drake-Passage stand.



Entlang ihrer Route wurde die Weltreise der beiden Seniorinnen auf Plattformen wie Facebook, Youtube, Instagram und Tiktok populär. Während sie um den Globus reisten, stellten die beiden fest, dass sie sich eine Fangemeinde aufgebaut hatten.



«Wir waren 80 Tage rund um die Uhr zusammen und haben ein tolles Abenteuer erlebt», sagt Hamby. «Wir sind uns dadurch noch näher gekommen, als wir es ohnehin schon waren. Wie sind beide Witwen und hatten beide die besten Ehemänner der Welt. Und dann haben wir auch noch die besten Freundinnen der Welt gefunden.»