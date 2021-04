Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Genau das ist die Devise bei diesen Schweizer Marken, die uns mit hübschen Accessoires versorgen.

Die richtige Sonnenbrille, ein passender Gurt oder die perfekte Tasche machen aus ein paar Kleidern erst ein richtiges Outfit. Dabei gibt es auch von Schweizer Marken Accessoires, die so richtig Lust auf Styling machen. Wir stellen fünf davon vor.

Ohrringe und Schmuck von Vanto

Hinter den futuristischen Designs von Vanto steckt Veronica Antonucci, die ihr Designstudio in Biel hat. Aus Acrylglas, das bei industriellen Produktionen als Abfallprodukt entsteht, fertigt Antonucci wunderbare Ohrringe. Der Schmuck wird aus Laserschnitt gefertigt und falls bei der Produktion Abfall entsteht, wird dieser eingeschmolzen und wiederum zu neuen Ohrringen gemacht. So bleibt auch jedes Paar ein Unikat.

Auch die «Vogue UK» ist Fan von Vanto und schreibt: «Upcycling war noch nie so sexy!» Die vergangenen Jahre waren die Stücke von Vanto auch an der Modesuisse in Kollaboration mit Mourjjan zu bewundern.

Eine wunderbare Kombination aus Tannengrün und Crême: Ohrringe « Yule » Fr. 119.– von Vanto Vanto Setzt deine Ohren in Szene: Ohrring « Kiana » Fr. 99.– von Vanto Vanto Special Edition zum internationalen Frauentag: Ohrring « Kiana » Fr. 99.– von Vanto Vanto

Brillen und Sonnenbrillen von Sol Sol Ito

Sol Sol Ito verbindet Handwerkskunst mit den neusten Manufaktur-Innovationen. Was die Brillen und Sonnenbrillen von Sol Sol Ito speziell macht: Die Bügel sind über ein Stecksystem mit der Fassung verbunden. Sandra Kaufmann und Monika Fink sind die Gründerinnen des Labels und die kreativen Köpfe dahinter. Die Kreationen von Sol Sol Ito sind aus Acetat, was nahezu unbegrenzte Möglichkeiten im Design von Form und Farbe bietet.

Die Sonnenbrillen von Sol Sol Ito waren dieses Jahr auch an der Modesuisse zu sehen, wo sie in Kollaboration mit Klaesi Holdener präsentiert wurden.

Eine Cat-Eye Sonnenbrille geht immer – diese ist auch in anderen Farben erhältlich: Sonnenbrille « 019 » Fr. 369.– von Sol Sol Ito Sol Sol Ito Wir schauen durch die rosa Brille: Sonnenbrille « 027 » Fr. 396.– von Sol Sol Ito Sol Sol Ito Mit XXL-Sonnenbrillen im Retrostil bist du jetzt voll im Trend: Sonnenbrille « 048 » Fr. 396.– von Sol Sol Ito Sol Sol Ito

Schweizer Bergfeeling mit Acc. Helvetica

Acc. Helvetica ist eine kollaborative Plattform, die Schweizer Kreative mit etablierten Schweizer Firmen verbindet. So werden neue Ideen entwickelt und Ressourcen gemeinsam genutzt. Acc. Helvetica ist wichtig, dass Tradition in dieser Zeit erhalten bleiben.

Dazu kreierten sie etwa Accessoires aus Appenzellergürteln. So verschmilzt Acc. Helvetica Altbekanntes mit Neuem und macht es zu etwas Eigenem.

Ein Bijou, für Kleinigkeiten, die du mit dir rumtragen möchtest: Mini Bag Fr. 180.– von Acc. Helvetica Courtesy of Acc. Helvetica Der Endless Belt ist extralang und ist quasi die überarbeitete Version des Appenzellergürtels: Endless Belt Fr. 378.– von Acc. Helvetica Acc. Helvetica Diese Unisex-Sonnenbrillen können zu fast allem getragen werden: Sonnenbrille Fr. 240.– von Acc. Helvetica Acc. Helvetica

Schmuck von Milko Boyarov

Milko Boyarov stammt ursprünglich aus Bulgarien, doch er hat sich mit seinem Schmuck in der Schweiz schon länger einen Namen gemacht. Bei seinen Kreationen wird er von der Unterwasserwelt, Lichtreflektionen und Transparenz inspiriert. Alle Stücke werden in seinem Atelier in Zürich hergestellt.

Seit neuestem gehört zu den Fans von Milko Boyarov auch Rapperin Doja Cat, die sich kürzlich mit Ohrringen des Designers gezeigt hat.

Die Airpod-Kette macht aus deinen Airpods ein einzigartiges Schmuckstück: «AirPod Case Necklace» ca. Fr. 362.– von Milko Boyarov Milko Boyarov Hol dir Futurismus ans Handgelenk, mit diesem Armband aus recyceltem Sterling Silver: Bracelet « Ulna » ca. Fr. 427.– von Milko Boyarov Milko Boyarov Doja Cat trägt dieses Modell: « Twirl Earring » ca. Fr. 142.– von Milko Boyarov Milko Boyarov

Lederkreationen von Yvy

Zugegeben, die Kreationen von Yvy sind kein Geheimtipp mehr. Lady Gaga, Cardi B, Kristen Stewart & Co. gehören zu der Riege von Berühmtheiten, die sich bereits in Stücke von Yvy hüllen. Yvonne Reichmuth, die Gründerin von Yvy, designt jedes Stück in ihrem Studio in Zürich. Dabei arbeitet sie auch mit ausgewählten italienischen Handwerkerinnen zusammen. Das Leder stammt ausschliesslich aus der Beiproduktion der Essensindustrie, damit kein Tier für seine Haut getötet wird.

Yvy ist besonders bekannt für die Leder-Harnesses, unterdessen gibt es vom Brand aber nicht nur Accessoires, sondern auch Kleider.

Gönn deiner Yogamatte eine gute Verpackung: « Yoga Mat Harness » Fr. 260.– von Yvy Yvy Funktioniert als Mask-Chain oder als Brillenkette: « Neck Strap » Fr. 83.– von Yvy Yvy Diese Harness funktioniert für jede und jeden: « Uni Harness » Fr. 531.- von Yvy Yvy