Freunde: Studie zeigt Acht Fakten zur Freundschaft

Beste Freunde sind meistens ähnlich alt und haben in vier von fünf Fällen dasselbe Geschlecht.

Fast zehn Prozent geben an, gar keine Freunde zu haben.

Vier enge Freundschaften

Knapp zehn Prozent haben gar keine Freunde

Gleich und gleich gesellt sich gern

Beste Freunde und Freundinnen sind meistens ähnlich alt und haben in vier von fünf Fällen dasselbe Geschlecht. Die meistgenannte Gemeinsamkeit ist Humor, dann Herkunft und Sprache, die Weltanschauung und religiöse Vorstellungen. Weniger wichtig sind die Vermögenssituation und der Kleidungsstil .

Für die Studie «In guter Gesellschaft» hat das Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) im Auftrag des Migros-Kulturprozents zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni 2023 3000 Menschen zwischen 16 und 80 Jahren aus der ganzen Schweiz befragt. Die Teilnehmenden wurden repräsentativ für die Landesteile, das Alter und das Geschlecht gewählt. Daneben hat das GDI qualitative Interviews mit Personengruppen nach Alter geführt sowie mit Zugezogenen. Einsichten daraus sind in die Studie miteingeflossen.

Zu wenig Zeit für Freunde

Drei Viertel der Befragten sind mit ihrem Freundeskreis zufrieden, die Hälfte wünscht sich jedoch mehr Zeit, um die Freundschaften zu pflegen . In der Deutsch- und Westschweiz sehen 30 Prozent ihre Freunde und Freundinnen wöchentlich oder täglich, in der italienischen Schweiz sind es 44 Prozent.

Mit dem Alter ändern sich Freundschaften

Ältere Personen sind mit ihren Freundschaften eher zufriedener als jüngere, obwohl ältere ihre Freunde und Freundinnen seltener sehen, von ihnen weniger emotional und tatkräftig unterstützt werden und mit ihnen weniger über Probleme und Gefühle reden. Unter 35-Jährige mit vielen Freunden und Freundinnen fühlen sich etwa so einsam wie über 65-Jährige ohne Freunde.

Der Anfang ist schwer

Tiefe Freundschaften entstehen eher selten. Die Hälfte der Befragten hat in den letzten vier Jahren eine neue enge Freundschaft geschlossen. Die Hälfte der Befragten hat ihre engen Freunde oder Freundinnen in der Schule, in der Ausbildung oder bei der Arbeit kennen gelernt. Ein weiteres Fünftel über gemeinsame Freunde, Partnerinnen oder Familie.