NHL-Playoff ist schuld - Diese acht Nati-Stars werden an der Eishockey-WM in Lettland fehlen

Was dieses Jahr erschwerend hinzukommt, ist die Corona-Pandemie. Wegen der Quarantäne-Regeln mache eine Nachnomination in diesem Jahr kaum Sinn, sagte Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel gegenüber Keystone-SDA. So müssen die NHL-Teams der Schweizer das Playoff also verpassen, damit die Spieler an die WM fahren können. Die Nati beginnt das WM-Abenteuer mit ihrem Startspiel gegen Tschechien am 22. Mai. Die NHL-Stars reisen direkt von den USA nach Lettland, machen in der Schweiz also keinen Zwischenstopp – sie kommen in Riga am 15. Mai an. Die Nati fliegt am 13. Mai nach Lettland.