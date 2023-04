Diese Adeligen dürfen nicht zu Charles Krönung kommen

Die Vorbereitungen für die Krönung laufen trotzdem in vollem Gange. Der Covent Garden Market in London ist mit Hunderten Union Jacks geschmückt.

Am 6. Mai wird König Charles III. gekrönt. Die Gästeliste sorgt schon jetzt für Aufsehen.

Auf diesen Tag wird Charles III. wohl lange gewartet haben: Im Alter von 73 Jahren wird er am 6. Mai in der Westminster Abbey feierlich gekrönt. Auch die Königsgemahlin Camilla Parker Bowles wird zur Königsgemahlin ernannt. Ein grosses Politikum in diesem Zusammenhang: die Gästeliste. Nachdem Meghan bereits ihr Nicht-Erscheinen angekündigt hat, ärgern sich manche aus der Riege der englischen Aristokratie gar darüber, überhaupt nicht eingeladen zu sein, wie die «Daily Mail» berichtet.