Trump teilte ihr Video

Diese Ärztin nennt Corona «heilbar» und glaubt an «Dämonen-Sperma»

Twitter und Co. haben ein Video gelöscht, das der US-Präsident geteilt hatte. Darin behauptet die Ärztin Stella Immanuel, dass das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin die Heilung für die Pandemie sei. Wer ist die Frau?

Auch der älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., teilte das Video, das später von Twitter und Co. wegen wegen Falschinformationen über das Coronavirus gesperrt wurde. Das Video haben laut Daily Beast 13 Millionen Youtube- und 20 Millionen Facebook-User gesehen.

Stella Immanuel trat mit der Gruppe «America’s Frontline Doctors» vor die Kamera und warb für das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin als Heilmittel in der Corona-Pandemie. Foto: Screenshot Breitbart

Angesichts der schlechten Umfragewerte keine hundert Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen schien der Donald Trump letzte Woche auf sein Beraterteam gehört zu haben: Zum ersten Mal erkannte er die Tragweite der Corona-Pandemie an, die er zunächst totgeschwiegen und dann voreilig für überwunden erklärt hatte. Auch in der Maskenfrage vollzog er eine Kehrtwende. Doch die letzten 48 Stunden zeigten, dass diese Einsichten wenig nachhaltig waren. Trumps Mitteilungsbedürfnis in den sozialen Medien ist stärker als alle seine Berater.