Toxische Lebensmittel: Bei diesen Produkten ist Vorsicht geboten

Ob ein Lebensmittel unter Umständen schädlich für unseren Körper ist, hängt nicht allein vom Mindesthaltbarkeitsdatum ab . Einige Produkte wirken in bestimmten Mengen toxisch. In seinem Buch «Vorsicht, da steckt Gift drin!» (Riva Verlag) klärt der Toxikologe Dr. Carsten Schleh über Gefahren alltäglicher Lebensmittel auf. Der Experte verrät, bei welchen Produkten Vorsicht geboten ist und woran sich eine Vergiftung erkennen lässt.

Rohmilch

Rohmilch ist die unbehandelte Milch von Nutztieren. Der Unterschied zu konventioneller Milch aus dem Supermarkt: Sie ist nicht pasteurisiert, wurde also nicht auf 60 bis 100 Grad erhitzt. «Diese Pasteurisierung wird bei konventioneller Milch aus dem Supermarkt zur Abtötung von Mikroorganismen eingesetzt. Rohmilch kann also mit Mikroorganismen wie verschiedenen Bakterien belastet sein», erklärt Schleh. Das Problem: Du siehst der Rohmilch nicht an, ob sie mit krankmachenden Mikroorganismen belastet ist. Der Toxikologe warnt: «Deshalb sollten insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, die mit einer Immunschwäche zusammenhängen, auf Rohmilch und Rohmilchkäse verzichten. Auch schwangere Menschen sollten auf Nummer sicher gehen.»

Den kritischen Inhaltsstoff beim beliebten Heissgetränk kennst du bestimmt: das Koffein. «In kleinen Mengen wirkt es anregend. In grossen Mengen kann es zu einer akuten Koffeinvergiftung kommen. Langfristig kann Koffein zu Herz-Kreislauf-Problemen oder Bluthochdruck führen», so der Toxikologe. Deshalb gilt: Kaffee ja – aber nur in Massen. Als Richtwert nennt Schleh die Einschätzung der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit: Eine Einzeldosis an Koffein von drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist demnach für die Gesundheit unbedenklich.