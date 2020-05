Michael Jordan Sneakers

Diese alten Nike-Turnschuhe kosten 145’000 Franken

Sneakers von Basketballspieler Michael Jordan werden versteigert. Jetzt ist der Auktionspreis für die Schuhe in die Höhe geschossen. Grund dafür ist die beliebte Netflix-Serie «The Last Dance».

Wegen der beliebten Netflix-Serie «The Last Dance» sei der Preis der Sneakers in die Höhe gestiegen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt. Die Doku-Serie des amerikanischen Fernsehsenders ESPN zeigt die Sportkarriere von Michael Jordan in den späten 1990er-Jahren. Damals kämpfte sein Basketballteam Chicago Bulls um die sechste NBA-Meisterschaft. Jede Woche schauen rund sechs Millionen Zuschauer die Sendung.