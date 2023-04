Goldoson: Malware verseucht Android-Apps

«Goldoson» sammelt sensible Daten der Nutzer.

Hackern ist es gelungen, 60 Apps im Google Play Store mit einer Malware zu verseuchen. Das berichtet Futurezone.at. Beim Download bestimmter Apps wird die Malware automatisch mit heruntergeladen. Im Hintergrund sammelt sie dann sensible Daten wie GPS-Standorte oder andere Daten der Nutzerinnen und Nutzer. Selbst Apple-Geräte sind vor der Malware nicht sicher: Diese kann sich nämlich auch Daten von Geräten ziehen, die beispielsweise per Bluetooth oder WLAN mit dem infizierten Handy verbunden sind. Über diese Daten können individuelle Nutzer identifiziert werden. Ausserdem kann die App im Hintergrund bestimmte Anzeigen anklicken und so Einnahmen für die Hacker generieren.