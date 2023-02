Diese Angewohnheiten lassen dein Outfit billig wirken

Geschmäcker gibt es so viele wie Menschen auf der Welt. Einige Mode-Pieces sorgen laut Tiktok aber dafür, dass dein Outfit fahrig wirkt. Auch beliebte Luxus-Accessoires wie Taschen von Louis Vuitton oder Chanel-Ohrringe sollen laut einem viralen Video deinen Look nicht auf-, sondern abwerten.

Grüner Schmuck und glänzender Satin

Ein loser Faden an deiner Kleidung ist schnell einmal übersehen. Laut einer Tiktokerin liegt darin ein Mode-Fauxpas. Alexandra Croney findet, dass lose Fäden an deiner Kleidung und Stücke wie Jeanshosen dein Outfit billig wirken lassen. Stattdessen rät die Content Creator zu Hosen ohne Denim und statt Statement-Schmucks zu minimalistischen Pieces.

«Sei keine laufende Anzeige»

Tiktokerin thatgirlin2023 geht in ihren Videos Designermode an den Kragen. In einem kurzen Clip zeigt die Userin «Dinge, für die du dein Geld verschwendest und die dich billig aussehen lassen». Dazu gehören angeblich Ohrringe mit Logo von Chanel und Louis-Vuitton-Handtaschen. Aber auch Auto-Accessoires wie personalisierte Autonummern und Beauty-Pannen wie ein schlechtes Spray-Tanning sollen deinen Look ruinieren.