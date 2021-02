Einige Nutzer von Android-Phones klagen über eine Werbeflut, die plötzlich in ihrem Browser aufgetaucht ist.

Android-Besitzer, die nach einer App gesucht haben, die Barcodes scannen kann, haben sich häufig für die Application von Lavabird Ltd. entschieden. Die App war bis vor kurzem im Google Play Store äusserst beliebt und wurde bisher auf mehr als zehn Millionen Geräten installiert. Wie sich nun herausgestellt hat, wurde mit dem letzten Update der App nicht nur eine neue Version dieser, sondern auch Malware mit aufs Smartphone heruntergeladen.

Wie Malwarebytes.com berichtet, klagen viele Nutzerinnen und Nutzer seit dem Dezember letzten Jahres darüber, dass ihnen in ihrem Internet-Browser ständig unaufgefordert Werbung angezeigt wird. Mehrere Personen haben ausserdem berichtet, dass sie in diesem Zeitraum keine neuen Applikationen heruntergeladen hatten, weshalb es nicht einfach zu erkennen war, wo das Problem lag.

Aus Play Store verschwunden

Tatsächlich steckt aber die Barcode App von Lavabird Ltd. dahinter. Mit dem neuesten Update wurde laut Chip.de ein neuer Code in die App eingeschleust, mit dem Werbung auch ausserhalb der App angezeigt werden konnte. Grundsätzlich ist es nichts Besonderes, dass Gratis-Apps Werbung nutzen, um durch ihre Verbreitung Geld zu verdienen. Diese Werbung beschränkt sich normalerweise aber auf die App und sollte nicht in anderen Applikationen wie beispielsweise dem Browser angezeigt werden.