Fragst du dich auch manchmal, was deine Katze dir eigentlich mitteilen möchte?

In der Zukunft soll diese Technologie dazu dienen, ein Katzenhalsband programmieren zu können, das Katzenlaute simultanübersetzt.

Spielt man ihr das Miauen einer Katze vor, übersetzt sie dieses in 13 verschiedene Äusserungen.

Jeder, der ein Haustier besitzt, hat sich wohl schon einmal gewünscht, dessen Gedenken lesen oder Äusserungen verstehen zu können. Ein ehemaliger Amazon-Alexa-Angestellter will dies – zumindest für Katzenbesitzer – wahr werden lassen.

Möglich werden soll dies mithilfe seiner neuen App Meowtalk – Katzenübersetzer. Darin können die Laute einer Katze aufgezeichnet werden, und die App schlägt daraufhin mögliche Übersetzungen für das Miauen vor. So wird ein Gefiepse plötzlich zu «Ich liebe dich» und ein etwas kräftigeres Miauen wird als «ich bin gerade auf der Jagd» übersetzt.

«Füttere mich»

So können Katzenbesitzer in der App verschiedene Katzenprofile für ihre Haustiere anlegen. Bei jedem Profil kann anschliessend individuell angegeben werden, was ein bestimmter Laut bedeutet. Damit soll die App nach und nach lernen, jede Katze individuell verstehen zu können.