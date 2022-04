Schweizer Start-up: Diese App kann dein Leben retten, wenn du zu Hause betrunken umfällst

Das Start-up will so verhindern, dass Sturzunfälle in den eigenen vier Wänden böse enden. Hinter dem Unternehmen stehen CTO Arthur Habicht, CEO Sandro Cilurzo und COO Eugenie Nicoud (von links).

Wenn du betrunken bist und alleine zu Hause umfällst, kann das böse enden. Laut dem Unfallversicherer Suva sind Stolpern und Stürzen sogar die häufigsten Unfallursachen in der Schweiz. Das Thema ist so wichtig, dass viele Schweizer Spitäler eigene Sprechstunden für Sturzopfer anbieten – wie etwa das Unispital Zürich.

Yoga löst den Alarm nicht aus

Für die Lösung braucht es einen Sturzmelder, den man an der Decke installiert. Die dazugehörige App ruft im Notfall die Liebsten an – ohne dass man etwas tun muss. Reagieren diese nicht, landet der Anruf bei der Notrufzentrale des Start-ups. So könne man den Zeitraum zwischen Sturz und Hilfeleistung oft entscheidend verkürzen, so das Unternehmen.