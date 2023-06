Schweizer KI-App macht aus Selfies perfekte Bewerbungsfotos

Alexander Eichhorn (24), ETH-Student

«Künstliche Intelligenz hat mich schon immer interessiert», sagt Eichhorn, «die Idee, dass eine App professionelle Fotos erstellen kann, hat mich dann so begeistert, dass ich den Grossteil meiner Freizeit neben den Vorlesungen mit dem Entwickeln verbracht habe». Dabei habe er in dieser Periode fast mehr Zeit mit der App als mit dem Studium verbracht.

Tobias Meister (30), IT-Security-Consultant

Tobias war an der ETH und studierte dort Informatik. Der Bieler ist derzeit in einer IT-Consulting-Firma tätig und hatte ebenfalls die Idee für eine solche App. «Wir wollten die Idee der Bildgenerierung kommerziell nutzen», so Meister, «das Ziel war es, teure Fotoshootings für professionelle Settings wie in Firmen oder für den Lebenslauf zu ersetzen». Aus diesem Grund entwickelte er mit seinem Partner Cyril Imhof (29) die Webseite Formalframe.com. Ihnen wurde klar, dass eine Nachfrage nach günstigen und schnell erstellten Businessfotos besteht.