Verblüffende Technologie - Diese App sagt dir, was du mit deinen alten Legos bauen kannst

Anschliessend zeigt sie an, was man mit diesen Legosteinen bauen kann.

Über die Zeit des Social Distancing hinweg haben sich viele Leute neue Hobbys zugelegt, sei dies Sport treiben, Zeichnen, Stricken oder eine andere Tätigkeit, die einem das Alleinsein zu Hause erträglicher macht. Manche Personen haben vielleicht sogar die alte Kiste voll mit Lego-Steinen aus dem Keller geholt. Doch beim Anblick an die lose zusammengewürfelten Lego-Stücke unterschiedlichster Art kann man schnell den Antrieb verlieren. Dabei will eine App helfen.

Die App heisst Brickit und ist im App Store von Apple zu finden. Sie ist nicht offiziell von Lego erstellt. Es steckt vielmehr eine Gruppe an Lego-Fans dahinter, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Sortieren und Auffinden von Lego-Steinen zu vereinfachen.

Hebt verschiedene Steine heraus

Brickit funktioniert mittels Computer-Vision-Technologie. Die Bedienung ist ganz leicht: Nutzerinnen oder Nutzer der App müssen ihren Haufen an Legos einfach irgendwo ausschütten und in einer dünnen Schicht verteilen. Die App analysiert anschliessend die ausgestreuten Legoteile und liefert direkt Vorschläge, was man mit den Steinen alles bauen könnte.