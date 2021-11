Fürs Wohlbefinden - Diese App sagt dir, wie sehr dich die Pandemie stresst

Die Coronakrise bestimmt seit über einem Jahr unser aller Leben. Während die einen dem Homeoffice nachgehen, stossen andere an ihre Grenzen, um zwischen Kinderbetreuung, Schulunterricht, Arbeitslosigkeit und Haushalt irgendwie zurechtzukommen. Die Pandemie führt uns auch deutlich vor Augen, wie wichtig psychische Gesundheit für jede einzelne Person ist. Unter dem Stichwort «Mental Health» ist dieses Thema auch zunehmend fixer Bestandteil des öffentlichen Gesundheitssystems geworden.

Die Innsbrucker Universitätsklinik hat vor diesem Hintergrund nun eine Covid-Hilfe-App mit Fokus auf psychisch kranke und belastete Menschen in der Corona-Pandemie entwickelt. Mit Hilfevideos, Fragebögen zur Selbstevaluierung und einem Button für Akutfälle soll die App psychische Belastungen während der Pandemie begleiten. Das Portal kann uneingeschränkt und kostenlos von allen interessierten Personen genutzt werden. Es soll Menschen während der Pandemie helfen, mit psychischen Herausforderungen besser umzugehen und sich selbst besser einordnen zu können.

Keine Diagnosen

Die App nimmt allerdings keine Diagnose vor und soll eine solche auch nicht ersetzen, wie die Verantwortlichen hinter der App betonten. Der Nutzen der App sei aber dennoch gross, stellte die Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Psychiatrie II, Barbara Sperner-Unterweger, klar. Es gebe in der «chronisch verlaufenden Corona-Krise», nämlich eine starke Zunahme von Angststörungen, Schlafstörungen, Angst und depressiven Symptomen. Unterstützungsangebote wie die App seien deshalb von grosser Wichtigkeit. Entscheidend sei diesbezüglich gewesen, dieses Unterstützungsangebot niederschwellig und vor allem auch mittels App auf mobilem Wege zu unterbreiten. Mittlerweile kämen 75 Prozent der Zugriffe via mobilen Geräten.

Die App Help@Covid kann ab sofort auf iOS-Geräten heruntergeladen werden. In wenigen Tagen soll auch die Android-Version verfügbar sein. «Es ist keine diagnostizierende Plattform», ihr Besuch ersetze nicht den bei einem Arzt oder einer Therapeutin, betont Mátyás Gálffy, Assistenzarzt an der Psychiatrie II. «Vielmehr gibt sie Hinweise und hilft zu erkennen, dass eine gewisse Veränderung im Gange ist.» Das geschieht über Informationstexte, Videos und Fragebögen, die vom System ausgewertet werden.

Dadurch registriert die App, ob sich der Nutzer oder die Nutzerin in einem psychisch gefährlichen Zustand befindet und zeigt gegebenenfalls auch Hilfsangebote an. «Unter dem Punkt meine Ergebnisse kann in den jeweiligen Kategorien, etwa zu Angst, Resilienz oder Stress überprüft werden, wo man gerade steht», erklärte Gálffy.