Virtuelle Therapie - Diese App soll die Angst vor Spinnen nehmen

Sie setzt virtuelle Spinnen in eine echte Umgebung hinein.

Ängste können lähmende Wirkungen haben. So leidet rund jede fünfte Person unter einer so starken Phobie vor Spinnen, dass die Angst ihr Leben beträchtlich einschränkt. Denn es werden Orte, Räume oder gar Reiseziele gemieden, an welchen sich Spinnen aufhalten könnten und manchmal reicht nur ein kurzer Blick auf eine Spinne, um eine Panikattacke auszulösen. Nun soll eine neue App solchen Menschen Hilfe bieten.