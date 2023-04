Zuger Start-up: Diese App soll zum Tinder für Wohnungssuchende werden 

Not macht bekanntlich erfinderisch: Die Wohnungsnot spitzt sich weiterhin zu und in der Zentralschweiz wird es zusehends immer schwieriger, passende Liegenschaften oder eine Mietwohnung zu finden. Fast unmöglich ist dies im Kanton Zug, der mit einer Leerstandsquote von 0,33 Prozent die niedrigste in der ganzen Schweiz aufweist. Christine Hegglin, Inhaberin der Hegglin Group, sieht den Mangel an verfügbaren Liegenschaften nicht nur im geringen Angebot, sondern vielmehr auch darin, dass Bewohner, die ihre Wohnung oder ihr Haus verkaufen möchten, Schwierigkeiten haben, eine für sie passende Nachfolgelösung zu finden.