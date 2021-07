Lovvish-App will Leute zusammen bringen, die sich nur kurz gesehen haben

In genau diesen Situationen will der Schweizer Ivan Marinkovic aushelfen. Denn er hat gemeinsam mit einem Team eine App entwickelt, die solche Personen, die sich nur kurz gesehen haben und keinen Weg finden, miteinander Kontakt aufzunehmen, zusammenführen soll. «Meine App ist für Leute, die sich unsicher sind oder für zwei Personen, für die es unmöglich ist, miteinander zu sprechen – zum Beispiel, wenn man in verschiedenen Zügen sitzt oder wenn andere Personen anwesend sind», erklärt Marinkovic.

Standort und Uhrzeit

Die App heisst Lovvvish – was sich aus den Wörtern Love und Wish zusammen setzt – und ist sowohl in Apples App Store als auch in Googles Play Store für einen Franken erhältlich. Die Idee dahinter lässt sich mit «Bisch es du?»-Nachrichten vergleichen. Hat man eine Person an einem öffentlichen Ort, wie einer Bar oder einer Bushaltestelle, ins Auge gefasst und wurde dieses Interesse von der anderen Person erwidert, kann man dieses Treffen im Nachhinein in Lovvvish erfassen. Dafür muss man Angaben wie den genauen Standort und die Uhrzeit des Treffens machen sowie eine kurze Beschreibung der anderen Person und sich selbst abgeben.