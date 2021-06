Vorsicht - Diese Apple-Produkte können gefährlich für die Gesundheit sein

Apple hat eine Liste herausgegeben, auf welcher sich Geräte befinden, die vorsichtshalber in einem «sicheren Abstand» von gesundheitlichen Geräten wie Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren gehalten werden sollen. Denn in vielen dieser Geräte befinden sich starke Magnete, die diese medizinischen Instrumente «unter bestimmten Umständen» stören könnten, wie Apple schreibt.

Überraschend starker Magnet

Laut macrumors.com ist der richtige Umgang mit den genannten Geräten wichtig. So sollten sie stets mindestens in einem Abstand von 15 Zentimetern von einem medizinischen Gerät entfernt gehalten werden. Handelt es sich um Geräte, die kabellos aufgeladen werden können, sollte man sogar 30 Zentimeter Abstand wahren. Apple rät aber, sich stets mit seinem Arzt über potenzielle Gefahren auszutauschen und sich an offizielle Richtlinien zu halten.

Dass sich gewisse Apple-Geräte potenziell negativ auf medizinische Geräte auswirken können, zeigte auch eine Studie von Michael Wu, Kardiologe am Miriam Hospital’s Lifespan Cardiovascular Institute und der Brown University’s Warren Alpert School of Medicine im US-Bundesstaat Rhode Island. «Magnete wie jene in der MagSafe-Technologie von Apple können das Tempo von Herzschrittmachern verändern oder lebensrettende Funktionen von Defibrillatoren deaktivieren», so der Forscher. Tatsächlich zeigt sich Wu überrascht, wie stark die Magnete, die sich im iPhone 12 befinden, sind.