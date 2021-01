1 / 8 Whatsapp ändert am 8. Februar seine AGB. Getty Images Neu werden private Informationen der Nutzerinnen und Nutzer von Business-Accounts mit Facebook geteilt. Getty Images Europäische Bürgerinnen und Bürger betrifft dies jedoch nicht. Getty Images

Darum gehts Whatsapp hat angekündigt, dass die Daten von Business-Accounts neu mit Facebook geteilt werden.

Obwohl diese Regelung nicht für EU-Bürgerinnen und Bürger gilt, haben sich viele User dazu entschlossen, eine neue Chat-App zu installieren.

Insbesondere drei Apps haben von der Abwanderung profitiert. Threema, Signal und Telegram.

Letzte Woche hat Whatsapp neue Nutzungsbedingungen kommuniziert. Obwohl sich für die User in Europa nicht viel daran ändert, wie Whatsapp die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer mit dem Mutterkonzern Facebook teilt, haben sich doch viele User plötzlich Gedanken über ihre Privatsphäre gemacht. Denn auch wenn die privaten Daten der User in Europa vorerst noch privat bleiben, gibt es keine Garantie, das Whatsapp diese Informationen in Zukunft nicht irgendwann mit Facebook zu teilen beginnt.

Davon profitieren konnten andere Messenger-Dienste, die dafür bekannt sind, verstärkt an der Wahrung der Privatsphäre der Nutzer interessiert zu sein. Es handelt sich dabei um Folgende:

Threema

Threema ist eine Messaging-App, die im Jahr 2012 in der Schweiz lanciert wurde. Wie das Unternehmen berichtet, hat die Ankündigung der neuen Whatsapp-ABG bei Threema eine regelrechte Nutzer-Explosion ausgelöst. Seit Freitag verzeichnet die Firma nämlich eine Vervierfachung der täglichen Downloads. Threema ist zudem in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich auf Platz 1 der Chat-Apps der Bezahl-Apps angestiegen.

Bei Threema wird viel Wert auf die Privatsphäre der Nutzer gelegt. «Ziel unserer App ist es, den Missbrauch von User-Daten von Seiten von Unternehmen oder stattliche Überwachung zu verhindern», heisst es bei Threema. Die Nachrichten, die über die Chat-App verschickt werden, sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Bis Januar 2020 zählte die App rund 8 Millionen Nutzer aus der ganzen Welt.

Ein weiterer Vorteil, den Threema mit sich bringt: Für die App müssen keinerlei persönliche Informationen preis gegeben werden. Es wird nicht einmal eine Handynummer benötigt. Zwar können freiwillig Informationen wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder die Kontaktliste mit der App verknüpft werden, die Daten werden aber stets in Form eines Hashs übertragen und sofort nach der Synchronisation wieder vom Server gelöscht. Threema ist seit Ende 2020 Open Source. Die App kann also von allen analysiert werden, um Lücken und Schwachstellen zu finden.

Die App ist im Play Store und App Store für 3 Franken erhältlich.

Signal

Eine zweite App, die vom wachsenden Misstrauen der Nutzer gegenüber Whatsapp profitieren kann, ist Signal. Auch diese App wirbt damit, ihren Usern einen hohen Grad an Privatsphäre zu garantieren. In der Twitter-Beschreibung des Unternehmens steht nur: «Sag hallo zu Privatsphäre.»

Dies scheint viele Leute angelockt zu haben. Denn kurz nachdem Whatsapp seine neuen AGB angekündigt hat, war das Verifizierungs-System von Signal überlastet, wie über Twitter kommuniziert wurde. Das Problem sei mittlerweile aber wieder gelöst, heisst es. Auch die Signal-App schaffte es vorübergehend auf den Platz 1 der Download-Charts der Messaging-Apps in mehreren europäischen Ländern.

Signal hat eine Open-Source-Verschlüsselung. Dies bedeutet, dass die Software von Entwicklern und Sicherheitsexperten frei getestet werden kann und allfällige Sicherheitslücken rasch auffliegen und ausgebessert werden. Die App wird von vielen Tech-Experten bereits genutzt. So hat beispielsweise Elon Musk im Anschluss an die neuen Whatsapp-AGB seine Empfehlung für Signal auf Twitter verkündet.

Die App ist gratis im Play Store und App Store zu finden.

Telegram

Die Nutzerzahlen der Chat-App Telegram wachsen schon seit Monaten. Dies sei nicht verwunderlich, findet der Telegram-Gründer und -CEO Pavel Durov laut dem «Business Standard». Man habe seit längerem einen Zuwachs in der Anzahl der User beobachten können, dieser sei durch die Whatsapp-Ankündigung aber nochmals grösser geworden, so Durov. Auch der offizielle Telegram-Twitter-Account amüsierte sich über die Reaktionen der User zu den neuen Whatsapp-Regelungen.

Telegram ist Whatsapp äusserst ähnlich. So verfügt es über alle Funktionen, die auch von Whatsapp bekannt sind, hat aber noch einige weiter Funktionen wie Polls, Quizze, Hashtags und Bots, die in den Chats verwendet werden können.

Lange Zeit galt es als eine äusserst sichere App, was die Privatsphäre seiner Nutzerinnen und Nutzer angeht. Im November 2020 veröffentlichte Heise.de allerdings eine Analyse, die das Gegenteil behauptet. So soll die App unter anderem alles, was getippt wird, an den Telegram-Server liefern, bevor es überhaupt abgeschickt wird. Tatsächlich kommt der Autor des Texts zum Schluss, dass Whatsapp sogar sicherer als Telegram sei, was die privaten Daten der User angehe. Allerdings hat man bei Telegram die Möglichkeit, einige Privatsphäre-Settings in den Einstellungen manuell anzupassen.

Telegram ist gratis im Play Store und App Store erhältlich.