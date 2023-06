Apps für Mental Health: Diese 4 unterstützen dich mental im Alltag

So etwas brauche ich nicht.

Das Wichtigste vorweg: Eine Mental-Health-App ersetzt keine Therapie. Wer unter Depressionen, Burn-out oder Angst- und Zwangsstörungen leidet, braucht professionelle Hilfe. Aber auch für Therapeuten und Therapeutinnen können Apps ein Weg sein, um ihre Klientel besser kennenzulernen. Per Klick lassen sich zum Beispiel Emotionen festhalten und in Musik übersetzen. So behält man den Überblick und erkennt Zusammenhänge. Doch im realen Leben sind die Wartezeiten für Therapiesitzungen oft lang, dazu kommen Scham und Unsicherheit.