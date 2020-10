So beschreiben der Geschäftsführer und ein Feuerwehrkommandant die Besonderheiten der Fahrzeuge.

Auch ungewöhnliche Aufträge werden in Wil realisiert.

An zivilen Fahrzeugen sind sie nicht zugelassen.

«Sicherheit durch Sichtbarkeit», so lautet das Motto der Firma Reklame-Technik AG in Wil SG, die diese Arbeiten unter der Marke Safety Signage ausführt. Das Unternehmen rüstet Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr, Ambulanz oder auch für Kommunalbetriebe mit reflektierenden Folien aus. «Unsere Kunden sind Institutionen mit Einsatzfahrzeugen», sagt Jonas Rüegg, Geschäftsführer Safety Signage AG. Aufträge kommen von überall in der Schweiz. «Zivile Fahrzeuge dürfen keine solche Klebestreifen haben. Sie sind für Zivilautos verboten», erklärt der 34-Jährige.