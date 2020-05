Velofahrer verlor vor Schreck Gleichgewicht

Schaan (FL), 21.04.2020: Ein alkoholisierter Mann fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem Auto in Schaan auf der Industriestrasse in östliche Richtung. Er beschleunigte seinen Wagen, wobei das Heck ausbrach. In der Folge verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Strassenlaterne.