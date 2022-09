Digitale Persönlichkeiten erobern Instagram: Diese aussergewöhnlichen virtuellen Influencer solltest du kennen

Die in Los Angeles lebende virtuelle Influencerin Miquela ist eine der bekanntesten computergenerierten Persönlichkeiten.

Die rasant Alternde - @myfriendsylvia

Der weibliche Roboter erschien zum ersten Mal im Juli 2020 und postete ihren letzten Post im November des gleichen Jahres. In der fünf Monate umfassenden Zeitspanne begleiten wir Sylvia als junge Frau bis zu ihrem Tod.

Die (Schweizer) Weltenbürgerin -@leyalovenature

Die Community, bestehend aus knapp 340 Tausend Followerinnen und Followern, zeigt sich begeistert von ihrem Content. Besonders stark resonieren Inhalte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. So zum Beispiel ein Post, in dem sie sich beim Müllsammeln am Strand zeigt. Dieser und ein weiterer Post zu diesem Thema brachten ihr je circa 40 Tausend Likes ein.