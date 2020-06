vor 24min

Rhätische Bahn

Diese Aussicht ist in der Schweiz einmalig

Die Rhätische Bahn bietet eine Aussicht aus den Zügen, wie sie bisher nur der Lokführer hatte. Möglich ist das durch eine Frontkamera an der Lokomotive. Das Erlebnis gibt es nur auf einer bestimmten Strecke.

von Jil Rietmann

Darum gehts Die Rhätische Bahn hat zusammen mit der Firma Livesystems ein System installiert, über das man die Aussicht vom Lokführer miterleben kann.

Die Fahrt durch die Kehrtunnel und über das Landwasserviadukt wird so zu einer neuen Erfahrung.

Die Reaktionen der Fahrgäste sind positiv.

Laut Livesystems ist die RhB die erste Bahn überhaupt, die dem Fahrgast dieses einzigartige Erlebnis bietet.

Die R hätische Bahn und die Firma Livesystems warten mit einer Neuheit auf. Was man aus dem Flugzeug kennt, g ibt e s nun auch auf den Gleisen: Reisende h ätt en auf der Albulalinie von St. Moritz nach Chur den gleichen Ausblick wie der Lokführer , schreibt die Rhätische Bahn in einer Medienmitteilung . Möglich mach e das eine am Steuerwagen montierte Kamera, die ihre Aufnahmen direkt auf Bildschirme im Zug überträgt. « Es war schon lange unser Wunsch, so etwas unseren Fahrgästen anbieten zu können » , sagt die Mediensprecherin der R hätischen Bahn, Yvonne D ünser. Bei der Beschaffung der neuen Steuerwagen hätten sie d as System d annn geprüft und nun umgesetzt .

Den Fahrgästen biete sich dadurch eine neue Perspektive auf die U nesco -Welterbe -S trecke in Graubünden . Die Fahrt durch die Kehrtunnel und über d as Landwasserviadukt wird so zu einer neuen Erfahrung. « Die Reaktionen der Fahrgäste sind sehr positiv. Hinten im Zug die Aussicht des Lokführers zu haben, ist sehr faszinierend » , so D ünser. Laut Livesystems ist die RhB die erste Bahn überhaupt, die dem Fahrgast dieses einzigartige Erlebnis bietet.

Bahnerlebnisweg Albula Der Streckenabschnitt zwischen dem Albulatunnel und dem Landwasserviadukt auf der Albulalinie der Rhätischen Bahn gilt als Paradestück der Ingenieurskunst sowie der Bahnpionierzeit. Das Unesco-Welterbe «Rhätische Bahn in der Landschaft Albula/Bernina» umfasst aber nicht nur die beiden weltberühmten Bahnstrecken, sondern auch die Landschaft selbst. Die Streckenabschnitte zwischen Preda, Bergün und Filisur gehören zu den spektakulärsten weltweit.

18 Webcams liefern Bilder in Echtzeit

Mit den Frontkameras an den Steuerwagen erweitert die RhB ihr Angebot an interaktiven und virtuellen Erlebnissen. Vor Jahren war d as Unternehmen Vorreiter , als es – als erste Eisenbahn weltweit – komplett in Street View auf Google Maps integriert wurde. Die Panoramabilder geben Einblicke auf die Strecken und die Bündner Gebirgslandschaft.