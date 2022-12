Auswirkungen des Preisdeckels für russisches Öl

EU-Boykott ab Montag : Diese Auswirkungen hat der Preisdeckel für russisches Öl

Mit der Preisobergrenze für russisches Öl soll etwas dagegen unternommen werden, dass Russland mit Gewinnen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe seinen Krieg in der Ukraine finanzieren kann. Die Auswirkungen der Entscheidung auf den Ölpreis sind noch unklar. Wir beantworten einige Fragen zum Thema.

Was ist die Preisobergrenze und wie soll sie funktionieren?

Wie würde Öl weiterhin in die globale Wirtschaft gelangen?

Indem die Vorgabe für die Versicherungsunternehmen durchgesetzt würde, könnte die Menge russischen Rohöls auf dem globalen Markt so stark reduziert werden, dass die Ölpreise zunehmen. Das könnte westlichen Wirtschaften zu schaffen machen.

Russland könnte trotz des Embargos höhere Einnahmen mit dem Export von Öl erzielen. Russland ist der zweitgrösste Ölproduzent der Welt. Es hat bereits einen Grossteil seiner Öllieferungen zu einem reduzierten Preis nach Indien, China und andere Länder in Asien umgeleitet, nachdem sich westliche Verbraucher von russischem Öl abwandten.

Welche Auswirkungen würden verschiedene Preisobergrenzen haben?

Eine Preisobergrenze von 60 Dollar werde kaum Auswirkungen auf die russischen Finanzen haben, sagt der Energiepolitik-Experte Simone Tagliapietra von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel. Sie werde «fast unbemerkt bleiben», weil das annähernd der Wert sei, zu dem russisches Öl bereits verkauft werde.

«Die Obergrenze könnte mit der Zeit gesenkt werden, wenn wir den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen wollen», so Tagliapietra. «Das Problem ist: Wir haben bereits viele Monate damit verbracht, auf eine Massnahme zu warten, mit der die Ölprofite Putins eingeschränkt würden.»

Ein Chefökonom am Institute of International Finance in Washington, Robin Brooks, hatte vergangene Woche bei Twitter argumentiert, eine Preisobergrenze von 30 Dollar würde «Putin die Finanzkrise bescheren, die er verdient».