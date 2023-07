Zwischenjahr: Diese Auswirkungen hat eine CV-Lücke im Berufsleben

Wenn man dies tun möchte, müsse man sich der Opportunitätskosten bewusst sein, also beispielsweise die vergangene Arbeitserfahrung, so Salvi.

Was dabei beachtet werden müsse, seien die sogenannten Opportunitätskosten – also nicht nur die direkten Kosten der Reise, sondern der Lohn, der ausfällt oder die Erfahrungen, die man auf dem Arbeitsmarkt verpasst.

Auszeiten auf Kosten schneller Lohnerhöhungen

«Insbesondere junge Menschen müssen bedenken, dass in den ersten fünf Karriere-Jahren die Löhne am schnellsten steigen, nämlich durchschnittlich um sechs Prozent pro Jahr», so Salvi. Wenn man den Arbeitseinstieg und die Karriere in die Zukunft schiebe oder ein berufliches Erfahrungsjahr aufgrund einer Reise verpasse, dann stiegen die Löhne weniger schnell.



Bei einer nicht abgeschlossenen Ausbildung seien die Kosten sogar noch höher. Auch vorsorgetechnisch müssten sich Junge Gedanken machen. «Ab 18 Jahren sollte man darauf achten, keine Beitragslücken zu haben», rät Salvi. «Die AHV ist hier sehr unflexibel.»



Zudem würden Lücken in der Pensionskasse drohen. Schliesslich sei auch die Familienplanung ein wichtiger Punkt. «Wenn man zuvor kaum Arbeitserfahrung gesammelt hat, ist es nachher mit einer Familie umso schwieriger», so Salvi.