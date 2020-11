Diese Auto-Filme lassen den Puls nach oben schnellen

Welche Auto-Verfolgungsjagd der Filmgeschichte lässt den Puls der Zuschauer am höchsten schlagen? Dieser Frage ist das britische Vergleichsportal Money.co.uk nachgegangen und hat in einer nicht wirklich repräsentativen Studie den Pulsschlag von 100 freiwilligen Zuschauern verglichen. Klarer Sieger: «Mad Max: Fury Road» von 2015. Die Endzeit-Jagd durch die Wüste liess den Herzschlag im Schnitt auf 85 steigen, was immerhin 33 Prozent über dem Ruhepuls sind.