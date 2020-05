Corona-Krise

Diese Auto-Neuheiten gingen im Lockdown unter

Ein elektrischer SUV von Skoda, die neue Kuga-Generation oder der schärfste Mini aller Zeiten: Wegen der Corona-Massnahmen verpassen viele neue Modelle ihren grossen Auftritt.

Der Audi e-tron Sportback konnte zwar noch im November in Los Angeles Weltpremiere feiern. Die ersten Probefahrten für die Presse mussten jedoch wegen des Lockdown abgesagt werden.

Alles neu macht der Mai – dieses Sprichwort traf bisher auch auf die Autobranche zu, denn im Frühling werden immer besonders viele Neuheiten vorgestellt. Traditionell werden am Genfer Autosalon Anfang März die neuesten Kreationen präsentiert, im April und Mai folgen die Fahrvorstellungen für die Medien und die grossen Frühlingsaktionen bei den Garagisten, wo die Kunden die Neuheiten hautnah erleben können.

Das alles fällt in diesem Jahr dem Corona-Lockdown zum Opfer. Zwar können die Autohersteller ihre neuen Modelle den Medien virtuell vorführen, doch wichtige Präsentationen wie etwa die elektrischen SUV VW ID.4 und Skoda Enyaq sind wegen der Corona-Massnahmen nach hinten verschoben worden, Markteinführungen wie die vom Ford Kuga erfolgten still und leise. Hier eine Bildergalerie mit den Modellen, die in der Corona-Krise untergegangen sind. (lab)