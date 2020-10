Eine 75-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagabend von Ägeri in Richtung Zug. In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Infolge der Kollision verlor das Auto ein Rad, drehte sich um 180 Grad und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand. Gleichzeitig kollidierte das Auto der Unfallverursacherin mit einem zweiten Auto. Alle drei Autos erlitten Totalschaden und mussten abtransportiert werden, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte.