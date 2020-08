vor 25min

Jona SG Diese Bäume schafften es bis vor Bundesgericht

Pierre Haesler (75) musste drei Bäume in seinem Garten fällen, weil sie den Mindestabstand zum Grundstück des Nachbarn nicht einhielten. Der Fall ging bis vor Bundesgericht.

von Adriel Monostori

Auf dem Grundstück von Pierre Haesler standen diese drei Bäume. Pierre Haesler Diese mussten wegen eines Nachbarschaftsstreits entfernt werden. Pierre Haesler Sehr zum Ärger des 75-jährigen pensionierten Rechtsanwalts. Linth-Zeitung/ Pascal Büsser

Darum gehts Drei Bäume auf Pierre Haeslers Grundstück mussten entfernt werden.

Ein Nachbar hatte sich über sie beschwert.

Sie standen zu nahe am Nachbargrundstück.

Der Fall ging bis vor Bundesgericht.

Pierre Haesler war stolz auf seine Bäume. Eine kanadische Roteiche, eine Glyzinie und eine 45 Jahre alte Scheinzypresse standen auf seinem Grundstück in Jona SG. Diese mussten nun nach einem aufwendigen Rechtsverfahren gefällt werden, wie die «Linth-Zeitung» am Dienstag berichtete. Zwölf Jahre dauerte dieses an.

Haesler zog den Fall nach den Entscheiden des Kreisgerichts See-Gaster und des Kantonsgerichts St. Gallen bis ans Bundesgericht weiter. Dieses entschied schliesslich im Juni 2020 ebenfalls gegen ihn. Da die Bäume weniger als sechs Meter vom Nachbargrundstück entfernt standen, mussten sie gefällt werden. Die Bäume standen nur zwischen 4,1 und 5,4 Meter vom benachbarten Grundstück entfernt.

Nicht zu viel Schatten

Zwischen den beiden Grundstücken verläuft noch ein Fussweg, der der Gemeinde gehört. Das Nachbargrundstück grenzt also nicht direkt an das von Haesler. «Und die Scheinzypresse wurde in den 70er-Jahren gepflanzt. Sie stand also noch vor dem Haus der Nachbarn da», sagt Haesler. Der Nachbar habe erst 1999 das Grundstück erworben. Haesler habe vieles versucht, um den Erhalt der Bäume zu sichern. «Für viel Geld habe ich ein Gutachten erstellen lassen, das den Einfluss der Bäume auf das benachbarte Grundstück messen soll», erzählt der pensionierte Rechtsanwalt.

Das Guthaben habe gezeigt, dass der Schattenwurf nicht übermässig sei. Dies habe der Nachbar nämlich ins Feld geführt.

Beweis unnötig

Die Bäume auf Haeslers Grundstück sind bis zu 45 Jahre alt. Aus diesem Grund wollte er auf die Verjährung des Falls plädieren. Eine Verjährungsfrist für die Einforderung zu Grenzabständen von Bäumen gibt es aber im Kanton St. Gallen nicht.

Was Haesler besonders stört: Die Nachbarn hätten gar nicht beweisen müssen, dass sie durch die Bäume einen Nachteil haben. «Ausgehend von der Fiktion, dass im gesetzlich fixierten Mindestabstand stehende Bäume negative Auswirkungen auf Nachbargrundstücke haben, müssen sie mangels anderer Vereinbarung beseitigt werden», hielt das Kantonsgericht in seinem Entscheid fest, «ohne dass ‹übermässige Immissionen› oder ein besonderes Interesse an der Beseitigung im Einzelfall noch nachgewiesen werden müssten».