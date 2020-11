An der Museggmauer stehen zwei grosse Eschen, für welche die Bruchsicherheit ohne starke Eingriffe in der Baumkrone nicht mehr gegeben ist. Die ausladenden Äste können abbrechen und auf die Mauer oder den Fussweg fallen.

Bei der letzten Kontrolle der Bäume, die sich auf die Grundlagen von Grünstadt Schweiz stützt, hat sich gezeigt, dass in der Stadt Luzern 105 Allee- und Parkbäume gefällt werden müssen. Der Grund: Die Bäume sind alt oder durch Krankheiten geschwächt und können auch durch stützende Massnahmen nicht erhalten werden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich stellen die Bäume teilweise ein Sicherheitsrisiko dar.

Gefällt werden beispielsweise Bäume bei der Museggmauer, an der Seeburgstrasse, an der Obergrundstrasse sowie an der Horwerstrasse.