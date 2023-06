Heisse Sommerhelden: Pflanzen mit wenig Wasserbedarf trotzen der Hitze

Du gehörst auch zu den Menschen, denen das öfter passiert? Dann haben wir für dich hier einige Pflänzchen, die nicht nur viel Sonne vertragen, sondern auch vergleichsweise lange mit wenig Wasser auskommen. Übrigens: Auch die Wahl des Topfes kann einen Einfluss haben, helle Pflanzgefässe heizen sich weniger auf als dunkle und in glasierten Tontöpfen verdunstet weniger Feuchtigkeit als in unglasierten.

Wie gehen Pflanzen mit der Hitze um?

Besonders hitzebeständige Pflanzen

Klassisch schön: Hängegeranien‐Farbenduett. Diese Pflanzen hast du bestimmt schon an Bauernhäusern und diversen Balkonen in der Schweiz gesehen.

Wandelröschen (Lantana) sind richtige Sonnenanbeterinnen: Sie gedeihen bei ständigem Sonnenschein am besten und die Blüten wechseln nach dem Aufblühen die Farben, was für mehr Abwechslung in deinen Blumentöpfen sorgt. An die Petunie erinnert das Zauberglöckchen (Calibrachoa), eine weitere sonnenliebende Pflanze. Richtig gedüngt blüht sie bis im Herbst in diversen Farben und Mustern.