Die 7 ekligsten Beauty-Treatments: Schlangen, Schnecken, Sperma

Zu Beginn war der Anblick schockierend. Doch 2022? Kaum mehr ein Like auf Social Media wert. Stattdessen sind weitaus verrücktere Treatments, Facials und Masken am Trenden. Wir stellen fünf von ihnen vor.

Facial mit Schnecken

Dass Schneckenschleim schönmachende Kräfte haben soll, ist kein Geheimnis. Die Sekret-Gewinnung ist dabei kontrovers und unter Tierschützern verschrien – beim Live Facial kommt es aber gar nicht so weit. Die Tiere werden einfach selbst aufs Gesicht gesetzt und überziehen es dabei komplett mit ihrem verheissungsvollen Schleim. Das muss man wollen – und in Japan und den USA scheint das auf jede Menge Menschen zuzutreffen. Die Spas werden mit Anfragen überlaufen.

Schlangen-Massage

Es wird noch tierischer. Verspannte Rücken sollen sich mit Schlangen wunderbar massieren lassen – ja, die Rede ist von echten, lebendigen Tieren. In New York gibt es etwa ein Spa, das ausschliesslich diese Form der Massage anbietet, aber auch in Israel und Ägypten ist die Technik beliebt. Die verschiedenen Grössen und Gewichte der Tiere sollen verschiedene Muskel-Areale penetrieren und die Haut besonders weich hinterlassen. Es werden natürlich nur ungiftige Schlangen genutzt – ein bisschen unheimlich bleibt das Ganze aber trotzdem.

Vogeldreck fürs Gesicht

So heisst der Favorit von Victoria Beckham natürlich nicht auf dem Spa-Menü – da wird er als Geisha Facial verkauft. Trotzdem rührt die Wirkung von dem, was die Nachtigall ausscheidet. Ein enthaltenes Enzym soll die Haut verjüngen. Spätestens jetzt stellt sich wohl die Frage, wie viel einem der Kampf gegen die Falten wert ist.

Haarmaske mit Bullensperma

Sprödes, glanzloses Haar? Kein Problem: Bereits seit 2009 kämpft ein Salon in Kalifornien mit Bullensperma dagegen an. Dafür wird der Samen von Angus Rindern gründlich in das Haar einmassiert, einwirken gelassen und wieder ausgewaschen. Die enthaltenen Eiweisse sollen dann beim Trocknen ins Haar eindringen und brüchige Stellen kitten. Das Treatment ist angeblich geruchlos … ob man das wirklich austesten will, muss man aber für sich selbst entscheiden.