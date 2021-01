Auch Übungen am Taser fand er noch ok, da dort der Abstand ebenfalls eingehalten wurde. (Symbolbild)

An den Kursen wurde auch Erste Hilfe-Trainings gemacht. Das war für den Informanten in Ordnung, da die Puppen desinfiziert werden und Abstände eingehalten. (Symbolbild)

Kürzlich führte die Kantonspolizei St. Gallen interne Weiterbildungen mit 20 bis 30 Personen aus diversen Regionen des Kantons durch. Ein Informant, der sich anonym an 20 Minuten wandte, empfindet das in Zeiten der Pandemie als suboptimal: «Die Gastronomie bleibt geschlossen, mehr als zehn Personen dürfen sich nicht treffen, auf Kontakte sollte man verzichten, aber die Kapo führt Ausbildungskurse durch.» Das sei doch ein Witz, meint er weiter. Begründet werde die Durchführung des Kurses mit dem Argument «Aufrechterhaltung der Einsatzbereitsschaft». Für ihn unverständlich, da die Ausbildung vor drei bis fünf Monaten schon einmal durchgeführt worden sei.

Enger Kontakt bei Übungen

Ausbildungen für Sicherheit notwendig

Die Kantonspolizei St. Gallen sagt auf Anfrage, dass im Frühling nach Ausbreitung des Corona-Virus alle Ausbildungen mit Körperkontakt, wozu insbesondere Teile der sicherheitspolizeilichen Ausbildungen gehören, bei ihnen vorerst abgesagt wurden. «Als klar wurde, dass die Pandemie noch länger anhalten wird, wurde entschieden, die absolut notwendigen Ausbildungen wieder durchzuführen», so der Leiter Kommunikation Hanspeter Krüsi. «Dieser Entscheid umfasst unter anderem die Ausbildungen, die der Erhaltung der Einsatzbereitschaft unseres Korps und letztlich der Sicherheit unserer Mitarbeitenden dienen», so Krüsi weiter. In den angesprochenen Ausbildungen würden Dinge geübt, die man nicht nur einmal lernen könne; es sei wichtig, das Erlernte regelmässig zu wiederholen und zu üben. Es gehe in diesem Zusammenhang um Automatismen, die einer ständigen Repetition bedürfen. Nur so würden sie «blind beherrscht» und die Führung der Kantonspolizei könne die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Mitarbeitenden ihren Dienst an der Bevölkerung unter Wahrung der eigenen Sicherheit ausüben können.