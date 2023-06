Neuenhof (AG): Diese beiden Diebe waren wohl sehr hungrig

Zwei Männer sind über Nacht in ein Restaurant in Neuenhof (AG) eingedrungen und haben Esswaren gestohlen.

Das ist passiert

In der Nacht auf den 9. Juni drangen zwei zunächst unbekannte Diebe in ein Restaurant in Neuenhof im Kanton Aargau ein. Sie verschafften sich durch die Hintertür Zugang zum Gebäude. Dabei hatten sie es auf den Tiefkühler abgesehen und klauten daraus Esswaren.

Das sagt die Polizei

Aufgrund von Verdachtsmomenten ging die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal gestern Mittwoch bei einem in der Region wohnhaften Mann vorbei, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag schreibt. Weil dieser in einer anderen Sache bereits im Fahndungsregister ausgeschrieben war, nahmen ihn die Polizisten fest. Dabei gab der 22-jährige Kenianer die Tat zu. In seiner Wohnung stiess die Polizei auch gleich auf den mutmasslichen Komplizen, einen 21-jährigen Schweizer.