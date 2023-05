St. Gallen: Drei Ponys sind mitten in der Nacht ausgebüxt u

In St. Gallen sind am Mittwochabend drei Ponys ausgebüxt.

Am Donnerstag, kurz nach ein Uhr, erhielt die Stadtpolizei St. Gallen eine Meldung über drei frei laufende Ponys im Quartier Riethüsli. Das Quartier wurde grossräumig abgesucht, es konnten jedoch keine Ponys gefunden werden, wie die Stapo SG mitteilt. Kurz nach 4.45 Uhr erhielt die Stadtpolizei erneut einen Anruf über die frei laufenden Ponys.

Eine Patrouille konnte sie schliesslich auf einer Wiese bei der Wattstrasse auffinden und sie an einem Zaun anbinden. Mittels Chipauslesung konnte die Patrouille den Tierhalter ausfindig machen und kontaktieren. Dieser holte die Ponys daraufhin ab. Die Ponys sind aus noch unklaren Gründen im Bereich Ruckhalde von einer Weidefläche ausgebüxt.

Die Ausreisser der Ostschweiz

Die drei Ponys sind nicht die ersten Ausreisser der Ostschweiz. In Balterswil TG sind vor einigen Wochen fünf Alpakas ausgebüxt. Zwei Frauen versuchten, die Tiere wieder einzufangen, was sich als schwieriger herausstellte als gedacht: «Sie waren stur und zwei von ihnen hüpften über den Zaun», so Tanja Aurich damals zu 20 Minuten. Es begann eine wilde Verfolgungsjagd, da sich die weiteren drei Alpakas ebenfalls nicht einfangen liessen. Nach einer knappen Stunde gaben sich die Alpakas geschlagen und Aurich brachte die Tiere unverletzt zu ihrem Zuhause zurück.