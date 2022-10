Eisenmangel und Kaffee: schlechte Kombi

Eisenmangel ist ein bekanntes Problem, etwa bei menstruierenden Frauen – viele achten deshalb auf eine eisenhaltige Ernährung oder nehmen es in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich. Kaffee spielt dabei eine überraschend grosse Rolle.

Der gemeinsame Verzehr von Lebensmitteln, die Eisen enthalten und Kaffee oder schwarzem Tee, macht die Vorteile eisenhaltiger Lebensmittel für den Körper zunichte. So heisst es bei Blutspende SRK Schweiz : «Kaffee, Tee, Milch und Kakao, Cola oder auch Rotwein hemmen die Eisenaufnahme. Auf diese Getränke sollte, vor allem zu den Mahlzeiten, möglichst verzichtet werden.»

Eisen wird einfach ausgeschieden

Koffein und Teein verringern das Nährwertprofil von Obst oder Gemüse mit enthaltenem Eisen. Schuld daran ist der Gerbstoff Tannin in Kaffee und schwarzem Tee, der die Aufnahme von Eisen hemmt: Das Eisen wird gebunden und direkt wieder ausgeschieden, ohne verwertet zu werden.

So verzichtest du am besten auch auf die beliebte Brunch-Kombi von pochiertem Ei mit eisenhaltigem Spinat und einem grossen Kaffee dazu.

Möchtest du jedoch alle Vorteile von Spinat, Nüssen, Linsen und Co. geniessen, solltest du darauf achten, vor und nach dem Essen mindestens 30 Minuten keinen Kaffee zu trinken.

Auch Fertiggerichte enthalten oft Substanzen, die sich negativ auf die Eisenaufnahme auswirken, so Blutspende SRK Schweiz. Auf die Eisenaufnahme aus tierischen Lebensmitteln hat Tannin übrigens keinen Einfluss.

Das kannst du statt Kaffee trinken

Koffein sorgt für schnelleres Ausscheiden, was in Sachen Nährstoffe und Vitamine eben nicht gewünscht ist. Statt des Kaffees zu deinem Eierfrühstück mit Spinat kannst du lieber ein Glas Orangensaft trinken. Das darin enthaltene Vitamin C hilft bei der Eisenaufnahme des Spinats oder eines anderen eisenhaltigen Gemüses und steigert sie sogar.