Umweltfreundlicher Beton – Diese Beton-«Brücke» weist in die Zukunft des Bauens

Die Platten der «Bridge to the Future» werden zusammengefügt und mit einem Vergussmörtel verbunden.

Die «Bridge to the Future» wurde mit umweltschonendem Recycling-Beton gebaut und besteht aus extrem filigranen Elementen.

Karbon statt Eisen

«Wenn wir CO2 sparen wollen, müssen wir einerseits den Klinkeranteil im Zement reduzieren und andererseits auf eine höhere Materialeffizienz und schlankere Bauweise fokussieren», ist Kerstin Wassmann überzeugt. Sie ist Projektleiterin der «Bridge to the Future» bei Holcim.

Diese «Bridge to the Future», die im November in Hüntwangen eingeweiht wurde, zeigt, wie der Beton eingesetzt werden kann: Statt Armierungseisen werden in der Annahmeplattform nichtrostende, vorgespannte Karbondrähte verwendet. Dank deren hoher Zugfestigkeit sind die Elemente gerade mal sechs Zentimeter dick. Laut Holcim handelt es sich um «eines der klimafreundlichsten Bauwerke der Welt».