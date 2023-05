Projekt Mehrspur Zürich-Winterthur: Wer kann Einsprache erheben?

Am Bahnhof Winterthur Töss ist eine neue Unterführung mit Treppen, Rampen und einem Lift geplant.

670 Züge mit rund 120’000 Reisenden sind heute täglich zwischen Zürich und Winterthur unterwegs – so viele wie kaum auf einer anderen Strecke. Doch die Züge müssen dazu die einzige Doppelspurverbindung via Effretikon nutzen, der Streckenabschnitt ist ein Nadelöhr. Mit dem 2,9 Milliarden Franken teuren Projekt «MehrSpur Zürich–Winterthur» will die SBB dem Abhilfe schaffen.