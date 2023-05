Cold Case: Sieben neue Hinweise zu Frauenleiche von Todtnau

Die Behörden rollen einen Fall neu auf. Sie suchen nach Hinweisen zu einer verbrannten weiblichen Leiche, die im Sommer 1997 gefunden wurde. Neben diesen weissen Sandalen wurden auch andere Gegenstände am Tatort gefunden.

Am 10. Mai wurden europaweit 22 sogenannte Cold Cases wieder aufgerollt. Ermittlungsbehörden aus Deutschland, Holland und Belgien erhoffen sich durch die Kampagne «Identify Me» neue Hinweise zu 22 unaufgeklärten Frauenmorden. Einer der ungeklärten Fälle spielte sich im grenznahen Todtnau in Deutschland ab. Eine unbekannte und teilweise verbrannte weibliche Leiche wurde dort am 24. Juli 1997 auf einem Parkplatz gefunden. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter bis heute nicht gefasst werden.