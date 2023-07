Pontresina/Glarus: Falsche Meldung über Wolfsriss

Das Video ist nur schwer erträglich anzuschauen. Zu sehen ist, wie ein Maultier oder möglicherweise ein junges Pferd am Boden liegt. Dann schwenkt die Kamera zum Hinterteil des Tieres. Besser gesagt, was noch vorhanden ist: Der Grossteil ist nicht mehr da, mutmasslich von Wölfen weggefressen. Das Tier lebt noch, es leidet augenscheinlich. In Whatsapp-Gruppen und auf Social Media kursiert das Video mit unterschiedlichen Ortsangaben in der Ostschweiz. Mal wird Pontresina als Ort des Geschehens genannt, mal die Glarner Alpen.